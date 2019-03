Em má fase, Croácia joga mal e perde para a Hungria nas Eliminatórias da Eurocopa

A Croácia, atual vice-campeã da Copa do Mundo, está em má fase depois da campanha surpreendente na Rússia. Após estrear com vitória nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, o time croata foi derrotado de virada pela Hungria por 2 a 1, neste domingo, na Groupama Arena, em Budapeste.

Com o resultado, a Croácia perde a chance de liderar isoladamente o Grupo E. Todos os integrantes da chave, com exceção do Azerbaijão, que ainda não pontuou, ficam com três pontos. A seleção croata, rebaixada recentemente à segunda divisão da Liga das Nações, aparece na quarta posição e o time húngaro é a terceira no grupo, que tem País de Gales na liderança.

Incapaz de repetir o futebol que a levou à final da Copa do Mundo da Rússia, a Croácia até começou bem o jogo e abriu o placar com o atacante Rebic. A Hungria, porém, equilibrou as ações e empatou a partida pouco tempo depois, com Szalai. Na etapa final, Patkai deu a vitória aos húngaros.

As seleções terão uma longa folga pela frente e só voltam a jogar nas Eliminatórias da Eurocopa em 8 de junho. A Croácia enfrenta o País de Gales e a Hungria pega o Azerbaijão.

Em duelo do Grupo G, Israel derrotou a Áustria por 4 a 2 e pulou para a liderança da chave, com quatro pontos. A equipe austríaca ainda não pontuou e amarga a lanterna.

No Grupo I, a Escócia alcançou a sua primeira vitória ao superar San Marino por 2 a 0. Os escoceses ocupam a quinta colocação do grupo à frente justamente do rival deste domingo, o último da chave, que permanece zerado.