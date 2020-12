Em má fase, Everton empata com o Burnley e perde chance de colar nos líderes

Em má fase na temporada, o Everton empatou com o Burnley por 1 a 1 neste sábado, fora de casa, em duelo com poucas oportunidades de gol, e perdeu a chance de voltar a integrar o grupo dos primeiros colocados do Campeonato Inglês. Os anfitriões marcaram com Brady e os visitantes deixaram tudo igual com o artilheiro Calvert-Lewin.

Com o resultado, o Everton soma 17 pontos e fica na sétima colocação. No entanto, ainda pode perder várias posições ao longo da rodada. Se tivesse vencido, a equipe de Liverpool ocuparia o terceiro lugar, mesmo que provisoriamente. Já o Burnley briga contra o rebaixamento e também lamenta o empate pois permanece em penúltimo lugar, com seis pontos.

O jogo no estádio Toof Moor foi equilibrado e marcado pela falta de criatividade das duas equipes. O Burnley começou melhor e abriu o placar aos dois minutos, em conclusão rasteira, no canto direito, de Brady.

O time do técnico Carlo Ancelotti demorou um pouco a reagir, mas quando o fez, passou a dominar a partida. Quase todos os lances de perigo no primeiro tempo tiveram a participação de Richarlison. O atacante brasileiro ficou perto de marcar em dois arremates de esquerda. O primeiro foi defendido pelo goleiro e o segundo passou à direita do gol.

Richarlison seguiu insistindo e sendo participativo. Nos último lance da primeira etapa, ele foi acionado por Allan na ponta esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro, na medida, para Calvert-Lewin escorar para as redes, empatar o confronto e voltar a ser o artilheiro isolado da liga inglesa, com dez gols.

No segundo tempo, a postura das equipes tornou o jogo melhor e mais aberto. No entanto, dessa vez, ninguém mais balançou as redes graças às boas atuações dos goleiros. O Everton parou em Nick Pope em finalização de James Rodríguez, e o Burnley não conseguiu vencer Jordan Pickford em cabeceio de Chris Wood. No fim, os visitantes também tentaram com Sigurdsson, mas Pope novamente fechou o gol.