Em má fase, Guarani coleciona problemas e sofre com jejum de vitórias

Não bastasse a série negativa de seis jogos, com três empates seguidos depois por três derrotas consecutivas, o Guarani já contabiliza baixas importantes para o jogo contra o Brasil-RS, nesta sexta-feira, em Pelotas (RS), pela 20.ª rodada - a abertura do returno - do Campeonato Brasileiro da Série B. O zagueiro Genilson e o volante Evandro estão suspensos e o meia Bruno Nazário está vetado pelo departamento médico.

O caso que mais preocupa é o de Bruno Nazário. Ele sofreu um corte profundo no rosto durante o jogo em que o time campineiro perdeu para o Internacional por 2 a 0, no último sábado, em Campinas (SP). O meia passou apenas por uma sutura interna e, nesta terça-feira, os médicos devem ter uma posição mais real do dano sofrido por um chute involuntário do zagueiro Klaus. As cravas das chuteiras rasgaram o lado esquerdo do rosto do bugrino.

Pelo local e pela gravidade da lesão, o médico Vanderlei Rondini optou apenas por uma sutura porque o caso exige uma cirurgia plástica. Em princípio, Bruno Nazário já está fora do próximo jogo e pode ficar distante do campo por mais algum tempo.

As baixas por suspensão serão tratadas pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, que tem um perfil conservador. Sem Genilson, deve promover a volta de Ewerton Páscoa, recuperado de uma lesão muscular. No meio de campo é provável a entrada do volante Denner ou a improvisação de Lenon na cabeça de área, com a entrada de Kelvin na lateral direita. Como meia, a principal opção é Luiz Fernando.

A má fase bugrina deixou o Guarani com 28 pontos, em sexto lugar. Ficou dois abaixo da meta estipulada pela comissão técnica, que contava fechar o primeiro turno com 30. Os últimos seis jogos foram empates com Ceará (2 a 2), América-MG (0 a 0) e CRB (1 a 1) e derrotas para Londrina (3 a 2), Luverdense (1 a 0) e Internacional (2 a 0).