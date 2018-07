Em má fase, Hannover anuncia demissão de treinador Mirko Slomka

HANNOVER - Em péssima fase no Campeonato Alemão e se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento, o Hannover resolveu mudar, e acabou sobrando para o treinador. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a demissão do técnico Mirko Slomka, seis dias depois da derrota por 2 a 1 para o Freiburg, pela 17.ª rodada.

Depois de um começo bom no Alemão, o Hannover vem em queda vertiginosa e venceu apenas uma nas últimas 11 partidas da competição. O retrospecto fez a equipe cair muito na tabela, ocupando atualmente apenas a 13.ª colocação, com 18 pontos, apenas quatro acima do Freiburg, que abre a zona de rebaixamento.

O Hannover prometeu anunciar o sucessor "nos próximos dias" e o diretor-geral do clube, Dirk Dufner, comentou sobre a "dificuldade" de demitir Slomka, que estava no cargo desde janeiro de 2010. "Não foi uma decisão fácil para nós, mas estamos convencidos de que queremos alguma mudança."