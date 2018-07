Em má fase, Inter de Milão demite Claudio Ranieri

Andrea Stramaccioni será promovido das categorias de base para comandar o time principal da Inter nesta reta final da temporada. Eliminado da Copa da Itália e da Liga dos Campeões, o time só está disputando atualmente o Campeonato Italiano, mesmo assim sem maiores ambições.

Ranieri chegou ao clube em setembro de 2011 para substituir Gian Piero Gasperini, mas também não conseguiu resgatar o time da crise. Depois de um início titubeante, o time chegou a emplacar sete vitórias seguidas em janeiro, mas não demorou para cair de rendimento.

O revés para a Juventus deixou a Inter na oitava colocação do Campeonato Italiano, com poucas chances de brigar por uma vaga na próxima Liga Europa - precisa terminar em sexto para obter a classificação.

Na Copa da Itália, a Inter foi eliminada pelo Napoli nas quartas de final. Na sequência, caiu também na Liga dos Campeões, diante do Olympique de Marselha, nas oitavas de final. Sem maiores perspectivas para os próximos meses, o time de Milão tentará salvar o ano com uma vaga na Liga Europa, enquanto o rival Milan lidera o Italiano com folga, em busca do bicampeonato.