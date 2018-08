Em má fase na Série A, Santos e Cruzeiro se enfrentam pela Copa do Brasil

Em jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro, Santos e Cruzeiro vão se enfrentar pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, às 19h30 desta quarta-feira, na Vila Belmiro, em busca de recuperação quando iniciam uma série de nove partidas em agosto, já que ambas as equipes também estão envolvidas na disputa da Copa Libertadores.

Quem está em pior situação na temporada é o Santos, 17º colocado no Brasileirão, com 16 pontos somados em 15 jogos, um a menos do que a maioria das equipes do torneio por causa do adiamento de uma partida contra o Vasco. O baixo aproveitamento ao longo do ano resultou na demissão do técnico Jair Ventura, substituído por Cuca, que vai assumir um time na zona de rebaixamento e que soma uma derrota e três empates após a Copa do Mundo.

Depois de passagem ruim pelo Santos em 2008, o treinador vai reestrear pelo clube contra o Cruzeiro, comandado por Cuca entre 2010 e 2011. "Não faria sentido treinar o time e assistir nas tribunas. Se já estou com o elenco, vou ao jogo. Temos a ambição de passar de fase. São equipes iguais. Quando se dirige um time grande, a qualquer momento as coisas podem mudar. Vamos acreditar, pouco a pouco resgatar a confiança. Tem de ter paciência e persistência", afirmou o técnico.

Se o treinador é uma novidade, o elenco do Santos é o mesmo que vem atuando. O atacante paraguaio Derlis González assinou contrato nesta terça-feira, portanto um dia depois do fim do prazo de inscrições para a Copa do Brasil. Porém, o meio-campista uruguaio Carlos Sánchez, anunciado no dia 23, e o meia costarriquenho Bryan Ruiz, oficializado no dia 11, também não foram inscritos. Machucados, o atacante Eduardo Sasha e o zagueiro Lucas Veríssimo são desfalques certos, enquanto Rodrygo se recuperou de pancada no tornozelo e será titular.

"O Santos vive um momento de instabilidade, perdeu também o último jogo, com troca de treinador. Toda mudança gera desconforto no início. Mas, temos de chegar e apresentar nosso futebol, e tentar fazer um bom resultado neste primeiro jogo", disse o volante cruzeirense Lucas Silva.

O Cruzeiro, por sua vez, vive turbulência recente. O time comandado por Mano Menezes ganhou moral com a torcida por causa de goleadas aplicadas sobre Vasco e Universidad de Chile, além de vitória sobre o Racing, que garantiu o primeiro lugar do Grupo E da Copa Libertadores. Duas recentes derrotas seguidas pelo Brasileirão, porém, para São Paulo e Corinthians, deixaram a equipe mineira em oitavo lugar após 16 rodadas, com 24 pontos, dez a menos do que o Flamengo, o líder do torneio.

Contra o São Paulo, Mano poupou os meias Robinho e Thiago Neves, que estarão de volta contra o Santos. Assim, Mancuello e Rafinha devem perder os lugares na equipe. Lucas Silva disputa posição no time titular com o volante argentino Ariel Cabral.