Em má fase na Série B e agora vice-líder, Vasco busca recuperação contra Londrina

Após duas derrotas consecutivas e a perda da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, o Vasco enfrenta o Londrina, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus. Em um "momento delicado", como o próprio técnico Jorginho definiu, o time cruzmaltino entra em campo pressionado para voltar a vencer nesta 30.ª rodada e ter um fim de temporada menos turbulento.

Com 51 pontos, um a menos que o líder Atlético Goianiense, o Vasco perdeu a primeira posição do campeonato pela primeira vez e começa a ver outros adversários encostarem. Um deles é o Londrina, quarto colocado com 48 pontos e em ascensão na competição depois de três vitórias consecutivas.

Com mais de um ano no cargo, Jorginho vive a pior fase no comando vascaíno. Após ter emplacado uma sequência invicta de 34 jogos, o time caiu de rendimento, foi eliminado nas oitavas de final do Copa do Brasil para o Santos e tem feito atuações ruins. Os resultados também caíram. No segundo turno, o time tem somente a 12.ª melhor campanha, com apenas três vitórias nos 10 jogos que disputou.

Antes de sofrer as duas derrotas seguidas, o treinador havia traçado como meta ter aproveitamento máximo nos cinco jogos para confirmar o acesso e encaminhar o título da Série B. Porém, com o rendimento baixo, o alerta foi ligado, com forte pressão em cima do treinador.

Para o jogo, o Vasco não poderá contar com o lateral-esquerdo Julio Cesar, suspenso. Alan será titular. Desfalque por suspensão na derrota para o Paysandu, o meia Nenê retorna ao time.

No Londrina, o atacante Keirrison deve ficar no banco de reservas. Em busca do contra-ataque, o técnico Cláudio Tencati disse que a preferência é por Alisson Safira ao lado de Jô. Diferente do Vasco, os paranaenses fazem bom segundo turno com 20 pontos, atrás somente do Avaí, com 25, outra equipe que está na faixa de acesso à Série A.