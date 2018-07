Em má fase no Brasileirão, Flamengo recebe o Goiás no Maracanã neste domingo O Flamengo recebe o Goiás, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, em partida válida pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em péssima fase na competição, com quatro derrotas seguidas, o clube da Gávea quer a vitória para tentar um final de temporada menos insatisfatório. Com 44 pontos, o time está na 11.ª posição.