Em má fase no Espanhol, Athletic Bilbao demite técnico Eduardo Berizzo

Em má fase no Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao demitiu nesta terça-feira o técnico Eduardo Berizzo, de 49 anos. Ele será substituído pelo técnico da equipe B, Gaizka Garitano, após acumular uma sequência de 13 jogos sem vitória na competição nacional.

O último revés aconteceu na segunda-feira, na derrota para o Levante por 3 a 0, pelo encerramento da 14ª rodada do Espanhol. O resultado manteve a equipe na 18ª e antepenúltima colocação da tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos. O time de Bilbao é o único da competição, com exceção do Real Madrid e do Barcelona, que nunca foi rebaixado.

Sob o comando de Berizzo, o Athletic Bilbao ganhou apenas duas de 15 partidas disputadas em todas as competições na temporada. No Espanhol, foi apenas uma. "O Athletic Club decidiu encerrar o contrato com o técnico Eduardo Berizzo", informou a diretoria do time de Bilbao.

No Athletic, o treinador fazia um recomeço em sua carreira após passar por um problema de saúde no ano passado. Quando estava no comando do Sevilla, Berizzo foi diagnosticado com câncer de próstata, em novembro de 2017. Ele, então, se afastou do clube para iniciar o tratamento.

Seu retorno ao futebol aconteceu no fim de maio deste ano, quando aceitou proposta do Athletic Bilbao.