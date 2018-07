Em má fase, Palmeiras faz promoção para atrair torcida

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira duas promoções para tentar atrair a torcida de volta aos estádios, mesmo com a equipe vivendo momento ruim. Os jogos contra Coritiba e Inter, ambos pelo Brasileirão, e diante do Atlético-MG, pela Copa do Brasil, darão vantagens na compra dos ingressos. Diante da baixa procura de entradas para o jogo contra o Coritiba, neste sábado, às 21 horas, no Pacaembu, a diretoria palmeirense resolveu que quem comprar bilhetes para essa partida terá gratuitamente o direito de ir ao confronto com o Internacional, sábado que vem, também no Pacaembu.

Caso o torcedor resolva adquirir ingressos para a partida diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira, e também para o jogo com o Inter, o lugar no setor do Tobogã custará R$ 15, enquanto que para as arquibancadas verde, amarela e laranja, o preço será de R$ 30. A troca das entradas do jogo contra o Coritiba pelo ingresso para o confronto com o Inter pode ser feita até sexta-feira e terá a seguinte distribuição: