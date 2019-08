Em má fase, Santos visita Chape para retomar liderança do Brasileirão

O time que encantou o Brasil atravessa um de seus piores momentos na temporada. Há três jogos sem vencer, o Santos perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e tenta retomar o posto. Para isso, precisa vencer a Chapecoense neste sábado, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 17ª rodada.

O futebol ofensivo do Santos continua o mesmo, com agressividade e intensidade, mas a equipe treinada por Jorge Sampaoli tem cometidos erros seguidos, boa parte deles individuais. Foi assim nos reveses para São Paulo e Cruzeiro e no empate em casa com o Fortaleza, em que chegou a abrir 3 a 0, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

A oscilação nas últimas partidas foi suficiente para cair para o segundo lugar e ver o Flamengo assumir a liderança. Os dois têm 33 pontos, mas os cariocas, que ostentam o melhor ataque da competição, levam vantagem no saldo de gols (17 contra 11).

O meia Diego Pituca, um dos pilares da equipe, que resiste às mudanças frequentes de Sampaoli nas escalações, uma vez que atuou em 10 dos últimos 11 jogos, estudou o rival deste sábado, primeiro dentro da zona de rebaixamento, e espera um duelo complicado.

"Eles têm um dos artilheiros (Everaldo, vice-artilheiro, com oito gols) no campeonato, temos que ter atenção. Será um jogo muito difícil. Estudamos muito eles na semana", afirmou.

O treinador argentino não poderá contar com o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Marinho. Ambos cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro Gustavo Henrique está à disposição depois de cumprir suspensão.

É muito provável que Sampaoli faça mais alterações na equipe. Um dos que pode sair é o zagueiro Felipe Aguilar. O colombiano cometeu falhas graves nas partidas anteriores. É possível que a equipe deixe de jogar no esquema com três defensores. O uruguaio Carlos Sánchez, reserva por opção técnica contra o Fortaleza, deve voltar a figurar entre os titulares.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE X SANTOS

CHAPECOENSE: Tiepo; Rafael Pereira, Gum e Maurício Ramos; Eduardo, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo, Camilo e Bruno Pacheco; Arthur Gomes e Everaldo. Técnico. Emerson Cris.

SANTOS: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

LOCAL: Arena Condá, em Chapecó

HORÁRIO: 19H