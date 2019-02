Em má fase, São Paulo terá de superar protesto e mostrar resultado

Eliminado da Libertadores ainda na fase preliminar, derrotado pelo Corinthians, único dos grandes do Estado fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e que, com pouco mais de um mês de temporada, já mudou o comando técnico. Não faltam motivos para o torcedor são-paulino lamentar o início do ano. A esperança é que as coisas comecem a mudar neste domingo, diante do Red Bull, às 17h, no Morumbi, pelo Estadual.

Em campo, pressão sobre o time não vai faltar. Sem vencer há quatro partidas, a equipe comandada por Vagner Mancini será alvo de protestos antes de a bola rolar. Pior. Enfrenta o melhor clube do interior, pelo menos na classificação. O Red Bull iniciou a 8.ª rodada com a segunda melhor campanha da disputa, atrás apenas do Santos.

A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, marcou, pelas redes sociais, um protesto que vai começar às 14 horas no portão principal do estádio, onde passarão os ônibus das duas equipes. A ideia é fazer uma “recepção fúnebre” à delegação tricolor, com fumaça preta, cruzes e velas antes, durante e após o jogo.

Quanto ao time, Mancini deve apostar em uma formação um pouco mais jovem, com novas opções. Igor Vinicius deve ser mantido na equipe, embora Bruno Peres esteja recuperado de problemas físicos. O garoto Luan, que estava com a seleção brasileira sub-20, também deve começar jogando e Gonzalo Carneiro será a referência no ataque. O atacante Biro-Biro é outro jogador que pode ganhar uma chance como titular.

Hernanes chegou a dar um susto no treinamento de quarta-feira e não participou da atividade por causa de uma tendinite, mas o problema não se agravou e ele deve ser escalado.

De novo, o atacante Diego Souza, candidato a deixar o clube e retornar ao Sport, ficará como opção no banco de reservas, ao lado de Nenê, outro que vem sendo mantido fora da equipe desde que Jardine foi demitido e Cuca anunciado no seu lugar.

VAR em ação. O estádio do Morumbi foi escolhido pela Federação Paulista para testar a utilização do VAR durante os jogos. O teste ainda será offline, ou seja, não haverá comunicação dos árbitros de vídeo com os do campo. A novidade começará a ser aplicada, de fato, a partir da fase mata-mata. Seu uso será pago pela FPF, que vai se valer de 19 câmeras no campo.