Em má fase, Villarreal perde em casa e fica mais longe da Liga dos Campeões

O equatoriano Caicedo fez o primeiro em rebote abaixo da trave e ampliou depois, no segundo tempo, em chute rente à trave. Víctor Sánchez fechou o placar, pegando sobra na área.

Também nesta quinta-feira, mais cedo, o Valencia saiu na frente do Athletic de Bilbao, no novo San Mamés, mas Aduriz empatou no último minuto, fechando o jogo em 1 a 1. Já o Getafe venceu o Elche por 1 a 0, fora de casa.

O Valencia é o quarto colocado, com 62 pontos, mas após dois empates seguidos já tem a concorrência do Sevilla, que soma 61. Com 50, o Villarreal está cada vez mais distante do G4 e de um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões.