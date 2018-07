Em má fase, Wolfsburg demite técnico Felix Magath

A demissão de Magath já era esperada desde o fim de semana, quando o time foi superado pelo Freiburg por 1 a 0, diante de sua torcida. Foi a quarta derrota consecutiva do Wolfsburg neste início de Campeonato Alemão. A sequência negativa derrubou o time para a última colocação da tabela.

De acordo com a diretoria do clube, o treinador colocou o cargo à disposição para evitar maiores prejuízos ao time. "Gostaríamos de expressar nossa gratidão a Feliz Magath. Ele mostrou enorme comprometimento com o clube em suas duas passagens e obteve grandes conquistas aqui", afirmou o Wolfsburg, em nota.

A saída de Magath nesta sua segunda passagem pelo clube contrasta fortemente com a primeira. Em 2009, ele empolgou a torcida e surpreendeu a todos com o título nacional. Desta vez, deixa o clube na lanterna, mesmo depois de um grande investimento no elenco, com 26 contratações, a um custo de 71 milhões de euros.