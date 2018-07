Em Macaé, Flamengo estreia contra o campeão da Série C do Brasileiro Macaé e Flamengo fazem neste sábado, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), a partida que promete ser a mais interessante da primeira rodada do Campeonato Carioca. Campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, o time da casa quer brigar pelas primeiras posições do Estadual e para isso precisa aproveitar o fato de atuar como mandante para arrancar com vitória diante do clube rubro-negro. O jogo está marcado para as 19h30.