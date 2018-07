Em Macaé, Fred tem nova chance de acabar com jejum de gols pelo Flu

RIO - Sem marcar um gol pelo Fluminense há mais de seis meses, o atacante Fred terá nova oportunidade nesta quarta-feira contra o Macaé, às 19h30, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé, pela nona rodada do Campeonato Carioca, para desencantar e ficar em paz com a torcida tricolor. O time lidera a competição e vem de goleada sobre o Boavista por 4 a 1, em um jogo em que o camisa 9 perdeu um pênalti.

Nesta terça, no treino final antes do confronto contra o time do litoral norte do Estado, Fred se destacou: correu, fez gols, dividiu jogadas e recebeu elogios do técnico Renato Gaúcho. A expectativa é que volte à forma rapidamente e recupere logo o seu faro de artilheiro. Ele parecia mais descontraído no treino em Macaé e recebeu o apoio de um pequeno grupo de torcedores.

Na verdade, a torcida do Fluminense, em sua maioria, tem apoiado o atacante - que ficou fora de atividade por alguns meses por causa de lesão muscular na coxa direita. Mas há uma reduzida parcela de tricolores que começa a demonstrar impaciência com o jejum de gols do ídolo.

No final do treino, Fred ficou em campo e cobrou três pênaltis. Converteu dois e no outro a bola bateu na trave. Ele foi o último jogador a deixar o gramado. Estava sorridente e fez sinal de positivo com a mão ao ouvir seu nome ser entoado em coro por crianças e adolescentes. Renato Gaúcho não divulgou a escalação. Mas deve repetir a formação do time que venceu o Boavista.