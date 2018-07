Em Maceió, CRB derrota o Santa Cruz por 1 a 0 e segue invicto na Série B

O CRB segue mostrando a sua força quando atua no estádio Rei Pelé, em Maceió. Nesta terça-feira, pela abertura da terceira rodada, o clube alagoano, diante de sua torcida, venceu o Santa Cruz por 1 a 0 e se manteve invicto no Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado positivo, o time do técnico Léo Condé chegou aos sete pontos e segue na briga pelas primeiras posições. Já o clube comandado pelo treinador Vinícius Eutrópio sofreu o seu primeiro revés na competição e continua com seis pontos, após perder a invencibilidade.

O jogo demorou a engrenar. Cometendo muitas faltas, o CRB não permitia que o Santa Cruz criasse as jogadas de contra-ataque e, ao mesmo tempo, parava na forte marcação do adversário. Somente aos 30 minutos aconteceu a primeira finalização. Após cobrança de escanteio de Chico, Edson Ratinho arriscou um chute forte, mas a bola foi por cima do gol do time pernambucano.

A resposta do Santa Cruz veio dois minutos depois. Anderson Salles cobrou a falta com muita força e Juliano espalmou para frente. No rebote, Halef Pitbull chegou primeiro que o adversário, mas isolou.

O melhor lance do primeiro tempo, entretanto, aconteceu aos 42 minutos. Tiago Costa conseguiu avançar até a linha de fundo e cruzou para Halef Pitbull. O atacante estava completamente livre, mas mesmo assim cabeceou para fora.

Na segunda etapa, o CRB deu mostras de que lutaria com mais força pela vitória. Logo aos seis minutos, Chico recebeu de frente para o gol e soltou uma bomba. O goleiro Julio Cesar defendeu para o alto e, por muito pouco, a bola não caiu dentro da baliza.

O jogo perdeu emoção até os 26 minutos, quando um forte chute de Elvis exigiu grande defesa de Julio Cesar. A bola bateu na trave e no rebote Anderson Salles afastou com a mão. O árbitro não percebeu a penalidade, mas o assistente ajudou e informou. Na cobrança, aos 28, Neto Baiano deslocou o goleiro e abriu o placar.

O CRB volta a campo apenas na próxima semana, na sexta-feira, dia 2, às 20h30, para enfrentar o Oeste na Arena Barueri, em Barueri (SP). Já o Santa Cruz atuará um dia depois, no sábado, às 16h30, contra o ABC, no estádio do Arruda, no Recife. As partidas serão válidas pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

CRB - Juliano; Marcos, Flávio Boaventura, Gabriel e Diego; Adriano, Yuri (Jorginho), Edson Ratinho (Elvis) e Chico; Maílson (Erick Salles) e Neto Baiano. Técnico: Léo Condé.

SANTA CRUZ - Julio Cesar; Nininho, Bruno Silva, Anderson Salles e Tiago Costa (Roberto); David, Elicarlos (Ricardo Bueno), Wiliam Barbio (Thiago Primão), Everton Santos e André Luís; Halef Pitbull. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOL - Neto Baiano (pênalti), aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yuri, Neto Baiano e Gabriel (CRB); Anderson Salles, Thiago Primão e Elicarlos (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).