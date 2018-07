Em Maceió, CRB ganha do Juventude e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O CRB deu um passo importante na briga contra o rebaixamento. O time alagoano recebeu o Juventude nesta terça-feira no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 0, deixando a zona da degola.

+ Classificação da Série B do Brasileiro

Com 42 pontos, a equipe da casa pulou para a 14.ª colocação e abriu dois de vantagem em relação ao Boa, que perdeu para o Criciúma por 2 a 0 e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Juventude, na oitava posição com 49 pontos, ainda está de olho no acesso, mas o sonho ficou mais distante. Com apenas mais quatro jogos pela frente, o clube gaúcho está sete pontos abaixo do quarto colocado Paraná.

O visitante foi mais presente no campo de ataque na primeira etapa, mas o CRB foi letal na chance que teve. Aos 19 minutos, Danilo Pires levantou para o centroavante Zé Carlos completar de cabeça e abrir o placar.

O time gaúcho tentou responder apostando principalmente em jogadas pelas pontas, aproveitando o apoio dos laterais Bruno Ribeiro e Pará, que tinham espaço para descer ao ataque. No entanto, a defesa do CRB levava vantagem nas jogadas pelo alto e o goleiro Edson Kolln mostrou segurança nas ocasiões em que foi exigido.

Com mais posse de bola na segunda etapa, o CRB buscou administrar a vantagem e gastar tempo para evitar que o Juventude pressionasse. Bem postada, a equipe da casa mostrou experiência para controlar a partida.

O Juventude ainda tentava chegar em escapadas em velocidade, mas não conseguiu levar perigo a Edson Kolln. Muito exigido na primeira etapa, o goleiro do CRB trabalhou pouco no segundo tempo e viu seu time conquistar uma importante vitória na briga contra o rebaixamento.

No último lance de jogo, o CRB ainda ampliou a vitória. O Juventude se lançou ao ataque no tudo ou nada e ficou aberto, deixando que Edson Ratinho invadisse a área e fosse derrubado pelo goleiro Matheus Cavichioli. Tony cobrou o pênalti com tranquilidade e fechou o placar aos 49 minutos.

O Juventude volta a campo nesta sexta-feira, quando recebe o Oeste no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 35.ª rodada da Série B. No sábado, o CRB visita o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 0 JUVENTUDE

CRB - Edson Kolln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Danilo Pires (Tony), Tinga, Edson Ratinho e Chico (João Paulo); Zé Carlos (Erick Salles). Técnico: Mazola Júnior.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Bruno Ribeiro, Micael, Maurício e Pará; Mateus Santana, Diego Felipe e Leilson (Juninho Silva); Felipe Lima (Yago), Ramon (João Paulo) e Tiago Marques. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Zé Carlos, aos 19 minutos do primeiro tempo; Tony (pênalti), aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Martins, Tinga e Zé Carlos (CRB); Bruno Ribeiro, Micael e Maurício (Juventude).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).