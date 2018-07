Em Maceió, CRB perde várias chances de gol e empata com o Náutico

Uma partida para lá de emocionante, mas o resultado final acabou não sendo bom para ninguém. O empate entre CRB e Náutico por 2 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta terça-feira, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mantém o clube pernambucano na 19.ª e penúltima colocação e o alagoano com chances de rebaixamento.

O CRB, que ficou duas vezes atrás do placar, tem 37 pontos e terminou a rodada na 14.ª colocação. A diferença para a zona de rebaixamento é de apenas dois. A situação do Náutico é ainda mais delicada. Na penúltima colocação, com 27, o time pernambucano depende de um milagre para escapar da degola.

Jogando em casa, o CRB partiu com tudo para cima do Náutico e criou várias oportunidades, mas encontrou pela frente o goleiro Jefferson em uma jornada inspirada. Foram pelos menos três boas defesas.

O time pernambucano, em uma das únicas subidas ao ataque, abriu o placar aos 27 minutos. Sueliton arriscou de fora da área e o goleiro Edson Kölln acabou aceitando. Os alagoanos continuaram em cima e o empate veio nos acréscimos em um golaço de João Paulo, que acertou o ângulo de fora da área.

O panorama da partida não mudou muito depois do intervalo. Zé Carlos parou novamente em Jefferson e o chute de Flávio Boaventura saiu por cima do travessão. O Náutico foi mais uma vez letal e voltou a ficar na frente aos 36 minutos. Leilson cruzou, Flávio Boaventura furou e Bruno Mota completou de cabeça para o gol aberto. Três minutos depois, Jefferson soltou a bola nos pés de Neto Baiano, que deixou tudo igual novamente.

Os dois times voltam a campo nesta sexta-feira pela 31.ª rodada. O CRB recebe o Boa, às 20h30 (de Brasília), novamente no estádio Rei Pelé. No mesmo horário, o Náutico enfrenta o lanterna ABC, no estádio Luiz Lacerda, o Lacerdão, em Caruaru (PE).

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 2 NÁUTICO

CRB - Edson Kölln; Edson Ratinho, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Olívio, Yuri (Pedro Botelho), Danilo Pires, Elvis (Erik Salles) e João Paulo; Zé Carlos (Neto Baiano). Técnico: Mazola Júnior.

NÁUTICO - Jeferson; Sueliton (David), Rafael Ribeiro, Aislan e Manoel; Amaral, Renan Paulinho, Cal Rodrigues (Gerônimo), Giovanni e Bruno Mota; Rafinha (Leilson). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Sueliton, aos 27, e João Paulo, aos 47 minutos do primeiro tempo; Bruno Mota, aos 36, e Neto Baiano, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo (CRB); Rafinha e Leilson (Náutico).

ÁRBITRO - Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).