Em Maceió, CRB sai na frente, mas Vila Nova busca empate pela Série B

Em duelo equilibrado, na noite desta sexta-feira, CRB e Vila Nova empataram por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os anfitriões saíram na frente, mas a equipe goiana buscou o empate no início do segundo tempo.

Sem conseguir emplacar a terceira vitória seguida, o CRB chegou aos sete pontos e segue na cola do G-4 - a zona de acesso à primeira divisão. Em franca evolução depois de um início ruim, o Vila Nova não perde há três jogos e tem cinco pontos, ocupando a zona intermediária da tabela.

Uma das novidades de Eduardo Baptista, o lateral Gastón só não abriu o placar para o Vila Nova aos sete minutos porque a finalização explodiu na trave. Na sequência, Gustavo Silva aproveitou vacilo do estreante Victor Ramos e bateu na rede pelo lado de fora. O goleiro Edson Mardden ainda desviou.

Sem aproveitar sua chance, o Vila Nova viu o CRB ser mais eficiente. Aos 22 minutos, Felipe Ferreira cruzou e Willie cabeceou no ângulo para colocar o CRB na frente. Victor Ramos chegou a ampliar aos 31, mas o gol foi anulado porque o zagueiro estava impedido. O empate quase veio em falta cobrada por Diego Jussani por cima do travessão.

O time goiano voltou com tudo do intervalo e, depois de Bruno Mota acertar o travessão, Diego Jussani empatou aos oito minutos em cobrança de falta rasteira. A bola desviou sutilmente num defensor. Na sequência, Richard chutou de longe e Edson Mardden evitou a virada. Também de fora da área, Léo Ceará fez Rafael Santos trabalhar.

Aos 30 minutos, Ferrugem chutou rasteiro e o goleiro não deu rebote. Nos minutos finais, o CRB pressionou, mas tinha dificuldades para entrar na área do Vila Nova. No último lance, Felipe Ferreira recebeu de William Barbio e bateu cruzado rente a trave.

O CRB volta a campo na próxima sexta-feira, contra o São Bento, às 20h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. No sábado, o Vila Nova recebe o Londrina, às 16h30, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). Os jogos são válidos pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA:

CRB 1 x 1 VILA NOVA

CRB - Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Edson Henrique e Igor; Lucas (Matheus Silva), Ferrugem e Felipe Ferreira; Willie (William Barbio), Léo Ceará e Alisson Farias (Bryan). Técnico: Marcelo Chamusca.

VILA NOVA - Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Gastón; Joseph, Ramon, Neto Moura e Alan Mineiro (Facundo Boné); Gustavo Silva (Bruno Mota) e Richard (Juninho). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Willie, aos 23 minutos do primeiro tempo. Diego Jussani, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Ceará e Edson Henrique (CRB); Ramon e Jeferson (Vila Nova).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).