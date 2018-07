Em Maceió, CSA e Volta Redonda abrem disputa pelo título da Série D do Brasileiro

Depois de garantirem o acesso no Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão nacional, CSA-AL e Volta Redonda-RJ começam a decidir o título da temporada neste domingo, a partir das 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Por ter melhor campanha, o time carioca tem a vantagem de decidir o título em casa, no dia 1.º de outubro, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Mas o critério de desempate vai ser o saldo de gols e número de gols marcados fora de casa. Em caso de dois resultados iguais ou igualdade nos critérios, a taça será decidida nos pênaltis.

Além dos finalistas, São Bento, de Sorocaba (SP), e Moto Club, de São Luis, também garantiram o acesso à Série C em 2017. Vão ocupar as vagas dos quatro rebaixados: River-PI e América-RN no Grupo A; Guaratinguetá-SP e Portuguesa-SP no Grupo B.

BOAS CAMPANHAS

O Volta Redonda é o único invicto da competição. Em 14 jogos, o time carioca venceu nove e empatou cinco, com 25 gols a favor e oito contra. Enquanto isso, o CSA venceu nove, empatou dois e perdeu três dos seus 14 jogos, com 22 gols marcados e também oito sofridos. Além disso, tem a melhor média de público como mandante: 8.737 torcedores. O estádio Rei Pelé deve ficar cheio.

Enquanto os dois times buscam o primeiro título na Série D, o fato não é estranho para seus técnicos. Oliveira Canindé, do CSA, foi campeão em 2010, quando comandou a campanha do Guarany, de Sobral (CE). Já Felipe Surian, do Volta Redonda, conquistou a competição em 2011 com o Tupi-MG, como auxiliar técnico.