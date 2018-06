Em Maceió, Figueirense goleia CSA por 4 a 1 e está no G4 da Série B do Brasileiro

O Figueirense conquistou uma importante vitória fora de casa na abertura da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense goleou o CSA por 4 a 1, nesta terça-feira, em pleno estádio Rei Pelé, em Maceió, e está no G4 - a zona de classificação.

O time catarinense vinha de três derrotas seguidas, mas agora subiu para 12 pontos, assumindo, ao menos provisoriamente, a quarta colocação. São Bento, Atlético Goianiense, Coritiba, Avaí e Paysandu ainda podem ultrapassá-lo e só entram em campo no decorrer da rodada. O CSA, com 15, segue na segunda colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Vila Nova e também pelo Paysandu.

O CSA começou pressionando, mas foi surpreendido logo no primeiro contra-ataque armado pelo Figueirense, aos quatro minutos. Gustavo Ferrareis passou por dois marcadores e bateu na trave. Renan Mota estava ligado no rebote e completou para o fundo do gol.

A resposta do CSA não demorou e, aos 13 minutos, Didira deixou tudo igual com um lindo gol. O meia recebeu na entrada da área e bateu colocado, sem chance de defesa para o goleiro Denis, que se atirou, mas não conseguiu chegar nem perto da bola.

O Figueirense voltou mais ligado para a segunda etapa e abriu vantagem no primeiros minutos. Aos sete, Jorge Henrique aproveitou cruzamento da esquerda e, de peixinho, completou para o fundo do gol. Nem deu tempo do time da casa reagir e, três minutos mais tarde, os catarinenses voltaram a marcar. Após rápida troca de passes em contra-ataque, o centroavante Henan recebeu dentro da área e tocou na saída do goleiro.

No último minuto do tempo normal, a vitória ainda se transformou em goleada. A bola bateu na mão do zagueiro Roger dentro da área e o árbitro paulista Thiago Duarte Peixoto marcou pênalti. André Luis cobrou com tranquilidade e fechou o placar.

O Figueirense volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), em partida que abre a oitava rodada da Série B. No dia 1.º de junho, uma sexta, o CSA visita o Vila Nova no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 x 4 FIGUEIRENSE

CSA - Alexandre Cajuru; Celsinho, Leandro Souza, Roger e Rafinha; Edinho, Ferrugem (Hugo Cabral), Niltinho, Daniel Costa (Taiberson) e Didira; Walter (Michel Douglas). Técnico: Marcelo Cabo.

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Cleberson, Nogueira e João Lucas; Pereira, Zé Antônio, Gustavo Ferrareis e Renan Mota (Juninho); Jorge Henrique (João Paulo) e Henan (André Luis). Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Renan Mota, aos 4, e Didira, aos 13 minutos do primeiro tempo; Jorge Henrique, aos 7, Henan, aos 10, e André Luís (pênalti), aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Roger, Edinho e Niltinho (CSA).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).