Em mais uma bela atuação, Keno destaca a tranquilidade do Atlético-MG

O atacante Keno teve mais um desempenho de destaque, neste domingo, na vitória do Atlético-MG sobre o Vasco, por 4 a 1, no Mineirão. Autor de um dos gols, o jogador destacou a serenidade que o time teve para não se abater com o gol sofrido logo aos oito minutos de jogo.

"Tivemos tranquilidade para virar o jogo", disse o jogador. "Fico feliz pelo gol, mas o mais importante é a vitória. Agradecer a Deus por mais um gol", afirmou o atleta, que elogiou o trabalho do técnico argentino Jorge Sampaoli.

"A gente treina deste jeito. É intensidade o tempo todo. Sampaoli exige demais", afirmou o jogador, referindo-se ao ritmo alucinante que o time impôs nos primeiros 45 minutos, quando conseguiu marcar os quatro gols da partida.

Líder do Brasileiro, com 27 pontos, cinco a mais que Internacional e Palmeiras, o Atlético volta a campo na quarta-feira, às 21h30, diante do Fortaleza, no Ceará. Sábado, às 21 horas, o time retorna para Belo Horizonte, onde enfrenta o Goiás.