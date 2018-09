Em mais uma semana tensa, Vasco faz promoção para jogo com o Bahia

O Vasco mostrou muita vontade em campo, porém, não conseguiu mais que o empate com o Flamengo por 1 a 1, no sábado, em Brasília. O resultado não foi o suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora mais uma semana de forte tensão se inicia em São Januário.

Pensando nisso, o time anunciou uma promoção para contar com o apoio da torcida no próximo jogo. A partida contra o Bahia, na próxima segunda-feira, terá ingressos a partir de R$ 10 para sócios.

No desembarque da delegação no Rio, na madrugada deste domingo, um grupo de torcedores protestou contra a delegação após o quinto jogo sem vitória no Brasileirão. Os torcedores cobraram o presidente Alexandre Campello e ameaçaram os jogadores com gritos de guerra no caso de um novo rebaixamento.

O time comandado pelo técnico Alberto Valentim só volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Bahia em São Januário pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.