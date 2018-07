Em Manaus, Valcke elogia Fan Fest e minimiza atraso

MANAUS - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, e membros do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 visitaram na tarde deste domingo a Arena da Amazônia, em Manaus. A comitiva foi recepcionada pelo vice-governador do Amazonas, José Melo, do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e do coordenador da Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP Copa), Miguel Capobiango.

Em coletiva, Valcke parabenizou a cidade de Manaus com a escolha do Complexo Turístico da Ponta Negra como local que acontecerá o Fifa Fan Fest na cidade amazonense e ressaltou a maneira positiva que está sendo conduzida a produção do evento que servirá de teste para o Mundial.

"Manaus também está de parabéns pela Fan Fest. A localização é fantástica e vai poder acolher milhares de pessoas durante os 64 jogos. Será um lugar para festejar. A Fan Fest é parte da Copa do Mundo. É um local onde não apenas os que têm ingressos ou que estão em casa vendo pela TV podem fazer parte desse grande evento. Será uma pena se uma cidade não tiver a Fan Fest, porque são os fãs que sairão perdendo", enfatizou.

Respondendo aos jornalistas, Valcke disse que não recebeu nenhum relatório negativo quanto à mobilidade urbana na cidade. Disse apenas que lamenta que o estádio não tenha sido entregue em dezembro de 2013. "Nem tudo na vida sai como desejamos, mas, a 100 dias do início da Copa do Mundo, não é hora de lamentar", afirmou o dirigente, que encontrou o estádio neste domingo com 97% de suas obras prontas.

Valcke ainda lembrou que a Arena Amazônia será palco de um dos jogos mais interessantes da fase de grupos do Mundial. "Há um ano havia questionamentos se Manaus estaria pronta ou não, nos perguntavam o porquê de vir aqui, que era muito quente... Por isso, é muito bom estar em Manaus e ver o grande trabalho que foi feito aqui. Este será o local de um dos principais jogos da Copa do Mundo da Fifa, que nunca foi uma final mas poderia ter sido, entre Inglaterra e Itália. Um dos maiores jogos que se pode esperar", ressaltou.

O prefeito de Manaus agradeceu a presença da delegação do COL e disse que a Arena da Amazônia é a mais bonita do Brasil e que a cidade está preparada para receber os turistas de braços abertos.

Em Manaus, Valcke iniciou neste domingo uma nova rodada de vistorias em três cidades-sede da Copa. O dirigente estará nesta segunda-feira em Brasília e, em seguida, viajará para Porto Alegre.