Em Manaus, Vasco empata com Oeste e continua no G-4

Com gol irregular a favor do Oeste, o Vasco apenas empatou por 1 a 1, nesta terça-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo com domínio do time paulista, os vascaínos voltaram com força na etapa final e conseguiram igualar o placar. Com o resultado, a equipe do técnico Joel Santana segue na quarta posição, com 40 pontos.

O primeiro tempo foi bastante aberto. Os dois times buscavam o gol e deixavam jogar. O equilíbrio inicial foi derrubado por um balaço de Fábio Santos. O atacante chutou forte de fora da área, a bola bateu no travessão, depois sobre a linha e voltou para o campo, mas o árbitro acabou registrando gol para o Oeste. Na comemoração, o jogador foi alvejado por uma latinha atirada por um torcedor.

O gol acabou abatendo o Vasco. O time se lançou ao ataque, só que cometia muitos erros e não conseguia levar perigo, aparentando certo nervosismo. O Oeste, por sua vez, cresceu e controlou a partida. Fábio Santos teve mais uma oportunidade clara de gol, defendida por Martín Silva.

A equipe carioca voltou do intervalo bem melhor, sufocando o adversário. Sob pressão, o time paulista recuou, limitando-se à defesa. Joel Santana aumentou o poder ofensivo ao pôr em campo os atacantes Edmílson e Thalles. O último, inclusive, sofreu o pênalti, aos 34 minutos, que ocasionou o empate vascaíno. Quem converteu a penalidade foi o meia Douglas.

O Vasco ainda teve diversas oportunidades até o final, mas foram desperdiçadas ou frustradas pelo goleiro Anderson, que estava em uma boa noite.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 VASCO

OESTE - Anderson; Ezequiel, Cris, Halisson e Dennis; Leandro Mello, Everton Dias (Renan Diniz), Kléber e Roger Gaúcho; Fábio Santos (Cristiano) e Serginho. Técnico: Roberto Cavalo.

VASCO - Martin Silva; Diego Renan, Luan, Rodrigo e Lorran; Guiñazu, Fabrício (Thalles), Aranda (Dakson), Douglas e Maxí Rodríguez (Edmílson); Kléber. Técnico: Joel Santana.

GOLS - Fábio Santos, aos 14 minutos do primeiro tempo; Douglas (pênalti), aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dennis, Leandro Mello e Halison (Oeste); Douglas, Guiñazu, Fabrício e Edmílson (Vasco).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Amazônia, em Manaus (AM).