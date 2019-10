Em 'maratona' fora de casa, Corinthians tem mais vitórias do que derrotas como visitante

O adiamento do jogo contra a Chapecoense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Corinthians enfrentar uma "maratona" fora de casa. Após vencer por 1 a 0 na Arena Condá na última quarta-feira, o elenco alvinegro embarcou para Porto Alegre, onde pegará o Grêmio no sábado.

Engana-se, porém, que jogar fora de casa tem sido trazido mais tristezas do que alegrias para o torcedor corintiano nesta temporada. Até agora em 2019, a equipe disputou 30 partidas como visitante, com dez vitórias, 11 empates e nove derrotas, um aproveitamento de 45,5%.

Como mandante, o retrospecto naturalmente é melhor. Foram 32 jogos em casa, com 17 vitórias, dez empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 64%.

O jogo contra a Chapecoense aconteceria no dia 26 de setembro, mas foi adiado por causa da participação do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. O time alvinegro acabou sendo eliminado da competição continental pelo Deportivo Del Valle, do Equador.

Com a remarcação da data para a última quarta-feira, o Corinthians ficou com uma sequência de quatro de cinco jogos fora de casa. Após enfrentar Chapecoense e Grêmio, o time volta a Itaquera para receber o Athletico-PR. Depois, faz mias duas partidas como visitante: diante de São Paulo, no Morumbi, e Goiás, no Serra Dourada.

Em razão do pouco tempo entre os duelos com Chape e Grêmio, a diretoria do Corinthians fretou um voo para as viagens. Após a vitória na Arena Conda, a delegação foi para Porto Alegre. A volta a São Paulo acontecerá no sábado à noite, logo depois da partida na Arena do Grêmio.

O Corinthians é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. O Santos, em terceiro lugar, também tem 41 pontos, mas venceu uma partida a mais na competição. Já o líder Flamengo soma 49 pontos, enquanto o Palmeiras tem 46.