Em Mato Grosso, Botafogo pega Luverdense em mais uma chance para obter o acesso

Já o time do Mato Grosso é o 10.º colocado, com 51 pontos, e ainda tem chance de subir para a primeira divisão nacional. Os cariocas também miram também o título brasileiro, mas para isso terão de aguardar e fazer uma pontuação maior. O segundo colocado é o América-MG, com cinco pontos a menos.

Com pouco tempo para treinamento entre o jogo do último sábado e a partida contra a Luverdense, o técnico Ricardo Gomes tem priorizado o diálogo com o grupo para conter o clima de nervosismo e ansiedade. Na última semana, o treinador admitiu que há uma pressão para sacramentar o mais rápido a pontuação para o acesso.

A principal ausência será Jefferson. O goleiro está com a seleção brasileira, em Buenos Aires, onde o time enfrentará a Argentina, nesta quinta-feira. Sem o jogador, a posição ficará com Helton Leite, titular em apenas quatro jogos na competição. Desde a convocação, o camisa 1 disse que já planejava entrar no time para jogar parte da reta final da competição e que não sentirá a pressão de entrar na equipe.

O atacante Navarro segue fora do time. Com uma lesão na coxa direita, o artilheiro do time, com nove gols, deve retornar contra o Santa Cruz, no fim de semana. Desta forma, a dupla de frente deve ser formada por Ronaldo e Neilton.

A Luverdense também não contará com o seu destaque. O meia Diego Rosa, vice-artilheiro do time com 9 gols, recebeu o terceiro cartão amarelo e não entra em campo. Além dele, o técnico Júnior Rocha não conta com o zagueiro Montoya e o atacante Bruninho, lesionados.