Em meio à crise, Vasco oficializa o retorno do atacante Riascos

Enquanto vive uma verdadeira crise política e vê seu futuro ser definido na Justiça, o Vasco continua se reforçando para a temporada 2018. Nesta sexta-feira, o clube carioca oficializou o retorno do atacante Duvier Riascos, que passou pelo time cruzmaltino entre 2015 e 2016.

Riascos, de 31 anos, já vinha negociando com a diretoria nos últimos dias, mas somente agora assinou contrato por três temporadas. O jogador não escondeu a alegria por voltar ao clube onde se tornou "xodó" e agradeceu o carinho da torcida.

"Quero mandar um abraço muito forte para a torcida do Vasco e agradecer pela confiança que sempre depositou em mim, pelas mensagens que sempre me mandaram pelas redes sociais. Gostaria de dizer que vou dar o meu melhor para que o Vasco siga muito bem, como sempre", declarou em entrevista ao site do clube.

Riascos estava no Millonarios, da Colômbia, pelo qual se sagrou campeão nacional no ano passado. Em 37 partidas pelo clube, anotou 10 gols, mas ficou livre no mercado após seu contrato com o time de Bogotá se encerrar no fim de dezembro.

Revelado pelo América de Cali, Riascos acumulou passagens por clubes da Colômbia e da Ásia antes de chegar ao México, onde se destacou com as camisas do Puebla, do Tijuana, do Morelia e do Pachuca. Foi contratado pelo Cruzeiro em 2015, mas decepcionou e foi emprestado ao Vasco, onde viveu boa fase.

Nesta sexta-feira, o atacante já treinou ao lado de outro reforço, o zagueiro Frickson Erazo, também contratado para esta temporada, junto ao Atlético-MG. Além deles, o Vasco já fechou com o zagueiro Luiz Gustavo, o volante Leandro Desábato, o meia Thiago Galhardo e o atacante Rildo.

Em compensação, o elenco cruzmaltino perdeu peças importantes, como Anderson Martins e Madson, e ainda deve ver Mateus Vital fechar com o Corinthians. Nos bastidores, segue a disputa política entre o presidente Eurico Miranda e o candidato Júlio Brant na Justiça.