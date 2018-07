Em meio a escândalo, Besiktas devolve Copa da Turquia O Besiktas informou nesta quinta-feira que está devolvendo o troféu da última Copa da Turquia, conquistada em maio, com vitória nos pênaltis sobre o Istambul Belediyespor. Ele ficará com a federação local enquanto o técnico e o presidente do clube não forem absolvidos das acusações de manipulação de resultados no país.