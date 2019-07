Em meio à indefinição com Neymar, PSG contrata zagueiro francês

Enquanto Neymar ainda não definiu o seu futuro, o Paris Saint-Germain está de olho na janela de transferências do futebol europeu e acertou mais um reforço. O clube anunciou nesta terça-feira, através de suas redes sociais, a contratação do zagueiro francês Abdou Diallo por cinco anos. O atleta de 23 anos foi um dos destaques do Borussia Dortmund na última temporada.

A direção do Paris Saint-Germain não informou o valor da transação, mas, de acordo com a imprensa alemã, o jogador foi adquirido por 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 135 milhões). É o terceiro reforço do clube nesta janela de transferências - os outros foram o argentino Pablo Sarabia (18 milhões de euros - quase R$ 76 milhões) e Ander Herrera (custo zero).

Esta será a segunda passagem de Abdou Diallo pela França. Revelado pelo Monaco, ele também já atuou pelo Zulte Waregem, da Bélgica, e pelo Mainz, da Alemanha, de onde se transferiu em junho do ano passado ao Borussia Dortmund.

"Foi assim que aconteceu, Abdou decidiu que gostaria de enfrentar outro desafio e, para nós, está economicamente adequado", revelou Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, nesta terça-feira, para explicar a saída do zagueiro.

Na última temporada, Abdou Diallo fez 38 partidas pelo clube de Dortmund, anotando um gol em sua breve passagem. O defensor chega para concorrer por posição com os brasileiros Marquinhos e Thiago Silva, titulares do setor no Paris Saint-Germain.