Em meio a jogos decisivos, Messi anuncia que terá outro filho

Em meio a uma série de jogos decisivos, Lionel Messi anunciou nesta quinta-feira que será pai pela segunda vez. Sua esposa, Antonella Roccuzzo, está grávida de cinco meses e dará a luz em agosto, antes do início da próxima temporada europeia. Messi fez o anúncio nas redes sociais. Ao lado de uma foto da esposa e de Thiago, seu primeiro filho, o atacante do Barcelona se mostrou ansioso pelo novo integrante da família: "Mal podemos esperar para tê-lo em nosso mundo. Te amamos! Thiago, mamãe e papai", disse o craque argentino.

De acordo com a imprensa espanhola, o bebê será menino e já tem nome, Benjamin, o mesmo do único filho de Sérgio Agüero, companheiro de Messi na seleção argentina. Messi, contudo, não confirmou nem o sexo e nem o nome do filho. O primogênito do craque, Thiago, tem dois anos de idade. Ele nasceu em 2 de novembro de 2012, em Barcelona.

Enquanto aguarda ansiosamente pelo segundo filho, Messi terá que encarar uma sequência dura de partidas decisivas pela frente nas próximas semanas. O Barcelona luta para confirmar o título espanhol (lidera com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid, está na final da Copa do Rei e disputará as semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, tudo isso no mês de maio.