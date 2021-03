Em meio a mais um surto da covid-19 no Corinthians, Jô e Otero vão para resort e irritam torcida

Em meio a mais um surto da covid-19 no Corinthians, Jô e Otero surpreenderam os torcedores nesta segunda-feira ao publicarem em suas redes sociais imagens em que aparecem em um resort com suas famílias. A diretoria do clube paulista ainda não se manifestou sobre o episódio que envolveu o atacante e o meia, o que só deve ocorrer nesta terça, quando os jogadores se reapresentam depois da vitória diante da Ponte Preta.

Em uma das imagens veiculadas pelos próprios jogadores nas redes sociais, Otero aparece de costas, dentro de uma piscina, cercado por outras pessoas, a maioria sem usar máscara. A foto foi tirada e publicada por Jô em seu perfil no Instagram. Ambos frequentaram o hotel em suas folgas.

Leia Também Irritada com cobranças, mulher de Jô pede para corintianos respeitarem história do atacante

A atitude da dupla irritou bastante os torcedores, que postaram diversas críticas nas redes sociais. Alguns corintianos pediram até que o contrato de Jô fosse rescindido por justa causa. Vale lembrar que nesta segunda-feira, mais cedo, a mulher do atacante, Cláudia Silva, fez uma postagem reclamando do tratamento da torcida em relação ao marido.

O episódio, contudo, acontece justamente quando o Corinthians faz esforço para evitar novos casos da covid-19 em seu elenco. Já são 14 jogadores afastados por conta do novo coronavírus. O clube aumentou as restrições no CT Joaquim Grava, diante do risco de perder novos atletas, o que inviabilizaria a escalação e poderia adiar seus próximos jogos.

Com Jô e Otero, o elenco corintiano vai se reapresentar nesta terça-feira. O grupo teve folga nesta segunda após a vitória sobre a Ponte Preta, no domingo, pelo Paulistão. O próximo jogo será no domingo que vem, contra o São Caetano, fora de casa. O técnico Vagner Mancini terá as baixas dos 14 atletas além de lesionados e suspensos, caso do volante Cantillo, expulso na partida do fim de semana.

MUDANÇAS

A Federação Paulista de Futebol alterou dois jogos do time no Paulistão, nas duas próximas rodadas. Contra o São Caetano, o horário passou das 16h para as 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Estadual.

Já a partida contra o Mirassol teve também alterado o dia do jogo. Seria na noite de segunda, dia 22. Foi adiado para a tarde de domingo, dia 21, às 16 horas, em Mirassol.