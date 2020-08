Em meio à pandemia, Renato Gaúcho encontra novo ambiente em hotel onde vive

PORTO ALEGRE - Excêntrico, Renato Gaúcho adotou uma postura ainda mais reservada no hotel onde vive em Porto Alegre, em função da pandemia do novo coronavírus. Desde que retornou ao Grêmio, em setembro de 2016, o treinador reside no Hotel Deville, próximo à Arena e do centro de treinamento do clube. Ele até chegou a procurar uma casa, mas alega praticidade nos deslocamentos ao trabalho para não morar em um imóvel próprio ou alugado.

Por ser considerado grupo de risco para a covid-19 - ele passou por duas cirurgias cardíacas -, Renato ficou no Rio de Janeiro enquanto a equipe realizava treinos físicos com os auxiliares em Porto Alegre. Nesse período, chegou a ser flagrado algumas vezes na praia.

No mês passado, com a volta do Campeonato Gaúcho, ele retomou sua rotina como técnico do Grêmio em Porto Alegre. Logo ao desembarcar no Rio Grande do Sul, chegou a ser o único hóspede do local, por causa do coronavírus. Se antes da pandemia já não era fácil avistar o ídolo gremista circulando pelo hotel, agora, com os protocolos sanitários adotados, ficou ainda mais difícil.

“Antes mesmo da pandemia eu ficava mais no quarto. É complicado ir para a piscina ou academia. De vez em quando até dava, mas normalmente fico no quarto mesmo. Agora ainda mais. A piscina e a academia até estão abertas, mas com esse frio nem penso em chegar perto da piscina. E academia eu acabo fazendo no CT do Grêmio mesmo", disse Renato ao Estadão.

O frio mencionado pelo treinador derrubou as temperaturas nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Por isso, Renato é visto em suas aparições com as tradicionais luvas de lã. No hotel, a rotina dele se resume a passar pelo saguão, elevador e quarto.

Embora a circulação de hóspedes tenha diminuído devido à pandemia, o assédio ao técnico gremista continua. “Além da comida, tenho de controlar o número de camisas que dou por aqui. É muito pedido (risos). Procuro atender todo mundo, mas tenho de controlar se não acabo abrindo uma loja do Grêmio aqui", brincou.

Para manter a forma, Renato garante manter dieta balanceada. “Normalmente gosto de pedir massa. Mas gosto muito de salada com peixe também. Procuro controlar a alimentação mesmo estando em um hotel”, afirmou.

Na quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Internacional para definir o campeão do segundo turno do Gauchão. O vencedor do clássico enfrentará o Caxias na decisão do Estadual.