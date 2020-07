Em meio à pandemia, Santos anuncia patrocínio para barra traseira do uniforme

O Santos anunciou nesta quarta-feira que fechou mais um contrato de patrocínio, agora para a barra traseira da camisa, abaixo do número. O acordo foi firmado com o Grupo Foxlux, que assinou até o fim de junho de 2021 com o clube e vai substituir no espaço a Algar, que não havia renovado o seu vínculo.

O contrato prevê que a marca da Foxlux estará presente nos uniformes da equipe profissional de jogo, treino e viagens, além de marcar presença em backdrop de entrevistas, CTs de treinamento, ônibus, telões e plataformas digitais em jogos por competições estaduais e nacionais. Na Copa Libertadores, a marca da Famastil, que faz parte do mesmo grupo, será exibida nos mesmos locais.

O Grupo Foxlux está localizado em Pinhais (PR) e atua nos segmentos de iluminação, ferramentas, materiais elétricos e utilidades. E este é o segundo contrato de patrocínio que o Santos fecha durante a pandemia do coronavírus - o outro foi com a Oceano B2B, para a barra frontal da camisa.

"Damos as boas vindas à Foxlux ao maior clube brasileiro no mundo. Acreditamos muito no potencial dessa parceria, esperamos fazer a diferença e ajudar o Grupo a alcançar seus objetivos de reconhecimento de marca e negócios" afirma José Carlos Peres, presidente do Santos.

Com a Foxlux, o Santos passa a somar oito patrocinadores em seu uniforme. Os outros são Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Oceano B2B, Kodilar, Unicesumar e Orthopride. O clube, porém, continua sem ter um patrocinador master.