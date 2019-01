Em meio a protestos, Palmeiras vende 20 mil ingressos para dérbi

O Palmeiras já vendeu 20 mil ingressos para o jogo de sábado, contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. A venda começou no último sábado, apenas para participantes do programa de sócio-torcedor, e fechou a segunda-feira com mais da metade dos bilhetes vendidos, apesar das reclamações de parte dos palmeirenses pelo valor das entradas.

O clube fixou os preços de R$ 100 a R$ 250. Os valores irritaram alguns torcedores e motivaram protestos. A Mancha Alviverde, principal organizada do clube, publicou um comunicado no sábado para reclamar dos preços. No domingo, antes do jogo com o São Caetano, fora de casa, houve um protesto com faixas e críticas aos valores das entradas.

No primeiro jogo em casa nesta temporada, quarta-feira passada, a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, o Palmeiras fixou os ingressos na faixa de R$ 90 e R$ 160. O público foi de 23.752 pessoas, número abaixo da média de público do time como mandante no ano passado, que foi de cerca de 32 mil pessoas.

Os sócios-torcedores palmeirenses vão ter exclusividade na compra dos ingressos pela internet até terça-feira pela manhã. Depois, a venda vai abrir para o público em geral. A partida será no sábado, às 17h.