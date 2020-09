Em meio à reestruturação, Corinthians visita o Sport no Recife

O Corinthians viaja para enfrentar o Sport nesta quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, em meio à reestruturação - o jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos meses de mandato, o presidente Andrés Sanchez trabalha para entregar um clube longe da crise. Além de estar na reta final para resolver a dívida do estádio, ele também tenta dar um jeito no time, que ainda não convenceu na atual temporada.

A vitória sobre o Bahia na última rodada deu fôlego para o técnico interino Dyego Coelho trabalhar e mais tempo para a diretoria buscar um efetivo. Dunga, amigo de Sanchez, é o principal nome da lista - os dois são próximos desde quando o mandatário corintiano foi chefe da delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Mas a tendência é que Dunga só seja anunciado para apagar incêndio, ou seja, após uma sequência de derrotas.

No elenco, a diretoria busca alternativas no mercado para tentar dar liga ao time. O clube deve anunciar nesta quarta o reforço de mais um jogador que estava encostado no Atlético Mineiro pelo técnico Jorge Sampaoli.

Depois da chegada do venezuelano Otero, o Corinthians vai apresentar o meia Juan Cazares, de 28 anos. O equatoriano abriu mão dos valores que teria direto a receber do clube mineiro e assinará contrato por uma temporada com o time paulista.

Otero negou na entrevista coletiva de terça-feira saber sobre a contratação do ex-companheiros de Atlético. Mas elogiou o amigo. "Tenho uma relação muito boa com o Cazares. Se vier, vai ajudar demais. É um cara que joga muita bola."

Em maio, Otero e Cazares furaram juntos a quarentena. Vídeos flagraram os dois jogando bola com os amigos em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cazares já testou positivo para a covid-19. "Furamos porque não estávamos mais aguentando ficar sem jogar", resumiu Otero.

Os problemas fora de campo foram determinantes para que Sampaoli afastasse ambos. Agora, caberá à diretoria corintiana controlar a dupla. Questionado sobre o que falaria ao amigo ao chegar no Corinthians, Otero disse. "É um time grande, com muita pressão. Independentemente de jogar bem ou mal, a vontade não pode faltar. Tem que lutar a cada jogo até o final. Isso eu tenho certeza que ele vai ter na cabeça."

QUEM JOGA?

Coelho poderá contar com o retorno de Jô. Suspenso contra o Bahia, o jogador teria de cumprir mais uma partida, mas conseguiu efeito suspensivo. Outra novidade será Luan. O meia se recuperou de problema muscular e o lateral-direito Michel também foi liberado para jogar após entorse no tornozelo. Ambos devem ficar na reserva.

FICHA TÉCNICA:

SPORT X CORINTHIANS

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Luciano Juba; Betinho, Ricardinho, Lucas Mugni; Rogério, Hernane, Leandro Barcia. Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Otero, Mateus Vital, Roni e Everaldo (Ramiro); Jô. Técnico: Dyego Coelho (interino).

Juiz: Wilton Pereira Sampaio(GO).

Local: Ilha do Retiro.

Horário: 21h30.

Na TV: Globo e PPV.