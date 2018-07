Em meio a rumores sobre Ronaldo, Ibrahimovic avisa: 'Sou o único chefe do PSG' Em meio a um início de temporada aquém do esperado, Ibrahimovic voltou a ser notícia por suas declarações polêmicas. Conhecido pelo temperamento explosivo e por não ser muito adepto da modéstia, o sueco deu um recado a Cristiano Ronaldo, que está sendo bastante especulado como novo reforço do Paris Saint-Germain, e garantiu ser "o único chefe" do clube.