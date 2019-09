Em meio às dívidas em Itaquera, Corinthians vai a Brasília encarar o Fluminense

Em meio ao turbilhão em torno das dívidas da arena em Itaquera, o Corinthians viajou para Brasília, onde enfrentará o Fluminense neste domingo, às 16h, no estádio Mané Garrincha pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno da competição.

Os trabalhos do elenco durante a semana ficaram em segundo plano por causa de mais um capítulo cheio de turbulências da novela em torno da falta de dinheiro para pagar o bilionário estádio. O presidente Andrés Sanchez concedeu coletiva no Centro de Treinamento, disse para o torcedor corintiano ficar tranquilo porque a situação será resolvida.

Enquanto a Caixa Econômica Federal notificava o clube de uma execução no valor de R$ 536 milhões, o técnico Fábio Carille tratou de quebrar a cabeça para definir a escalação do time para enfrentar a equipe carioca. A zaga foi confirmada.

O lateral-direito Fagner voltou da seleção brasileira e dará mais experiência para o setor ao lado de Gil. Os dois terão como companheiros dois atletas de 20 anos. O lateral-esquerdo Carlos Augusto e o zagueiro uruguaio Bruno Méndez substituirão Danilo Avelar e Manoel, vetados por problemas musculares.

"É a primeira vez que vou jogar de zagueiro", disse o uruguaio que vinha sendo improvisado na lateral direita. "É uma responsabilidade e estou contente de fazer Jogar com Fagner e Gil, que são experientes, e me deixam tranquilos", prosseguiu.

O treinador deixou as dúvidas para o setor ofensivo. Sem poder contar com Clayson, suspenso, e Everaldo, machucado, Carille tem uma série de opções para montar o ataque. A tendência é que opte por Jadson na armação das jogadas e Mateus Vital aberto pela esquerda. Ele, no entanto, pode optar pode Sornoza e Janderson.

O Fluminense buscará a reação no torneio, depois de perder por 3 a 0 para o Palmeiras na última rodada. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 15 pontos. Para a partida, o técnico Oswaldo de Oliveira não contará com o volante Aírton e com o atacante Wellington Nem, suspensos. FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X CORINTHIANS

FLUMINENSE - Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan, Ganso e Nenê; Marcos Paulo, Yony González e João Pedro. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Jadson (Sornoza); Pedrinho, Vagner Love e Mateus Vital (Janderson). Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

HORÁRIO - 16H.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

TRANSMISSÃO - Globo e Première.