Joinville perde título estadual no tapetão e taça é roubada

O Catarinense deste ano dificilmente será esquecido pelo Joinville. O time que até 24 horas atrás tinha o título e a taça do campeonato agora está de mãos vazias. Se na tarde de ontem a decisão unânime do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), tirou seu título e concedeu ao Figueirense, nesta madrugada, o troféu do campeonato foi furtado de dentro da Arena.

O furto ocorreu horas depois da decisão do STJD, que decidiu manter a punição do JEC pela escalação irregular do atleta André Krobel contra o Metropolitano. André havia completado 20 anos no mês anterior e precisava ter um contrato profissional. Sua escalação fez com que o Joinville perdesse quatro pontos da disputa e o título passasse ao poder do rival Figueirense.

Já durante a madrugada, a Toca do Coelho, loja do JEC anexa a Arena foi invadida. O troféu do Catarinense, que estava em exposição, foi o único bem furtado. No local, há um pé de cabra, vidros estilhaçados e impressões digitais que foram colhidas pelos agentes do IGP (Instituto Técnico de Perícia). A câmera de segurança da loja não estava funcionando.

A perícia irá entregar o laudo nos próximos 10 dias. Já a Polícia Civil não irá se manifestar até ter avanços nas investigações. O JEC emitiu uma nota oficial , "O Joinville Esporte Clube lamenta fato ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira, (16/07), onde a Loja Oficial do Clube, situada na Arena Joinville, foi arrombada e o Troféu de Campeão Catarinense, conquistado dentro de campo e entregue ao final da última partida do campeonato, foi levado. O Joinville não irá se pronunciar sobre o ocorrido neste momento para não atrapalhar nas investigações da Polícia"