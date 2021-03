Em menos de sete meses, São Paulo vira alvo de dois erros de arbitragem reconhecidos por entidades

Neste domingo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) reconheceu mais um erro de arbitragem envolvendo o São Paulo. Dessa vez, o equívoco admitido é referente à partida diante do Novorizontino, que aconteceu no sábado. Nos minutos finais do jogo, o atacante Luciano sofreu um pênalti, que não foi marcado pela juíza de campo, Edina Alves Batista, e nem pelo VAR. A Comissão de Arbitragem da FPF classificou o erro como "claro e óbvio". A partida terminou 2 a 1 para o Novorizontino. Essa é a segunda vez em pouco mais de seis meses que o São Paulo sai de campo prejudicado por um erro de arbitragem reconhecido por entidades.

O primeiro equívoco foi em setembro de 2020, durante uma partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG. Naquela ocasião, a arbitragem anulou um gol de Luciano em decorrência de um impedimento. O lance foi reavaliado pelo VAR, que manteve a decisão de campo. No momento, o jogo estava empatado sem gols. O Atlético-MG venceu a partida por 3 a 0.

Cerca de um mês depois, Leonardo Gaciba, chefe do Conselho de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reconheceu o erro. "Fizemos uma análise do lance e a linha não é realmente colocada. Não adianta lutar contra a imagem, claramente a linha não está colocada de forma padrão", afirmou Gaciba, em entrevista ao SporTV.

Equívoco consumado, a FPF afirmou que os árbitros envolvidos na partida entre São Paulo e Novorizontino passarão por uma sessão de treinamentos nesta segunda-feira. O próximo compromisso do clube tricolor aconteceria no dia 20 de março, contra o Palmeiras. Não se sabe, no entanto, se a partida acontecerá na data prevista por causa da suspensão das partidas de futebol em São Paulo.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DA FEDERAÇÃO PAULISTA:

Após análise do lance ocorrido na partida Novorizontino e São Paulo, neste sábado (13), a Comissão de Arbitragem identificou falhas de interpretação da arbitragem em campo e de procedimento do VAR. O equívoco no lance é claro e óbvio. As imagens deveriam ter sido revisadas imediatamente por meio da área de revisão em campo para correção da decisão. A partir desta segunda-feira, a Comissão de Arbitragem vai efetuar um forte treinamento com a equipe de arbitragem e de VAR da partida para que nenhum erro como este volte a acontecer.