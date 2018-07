Em mensagem, Mourinho exalta a liderança do Real

Além de Mourinho e de Florentino Perez, quatro jogadores do milionário elenco do Real participaram do vídeo com a mensagem de Natal. Entre eles estava o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo - os outros foram o atacante argentino Higuaín, o goleiro espanhol Casillas e o defensor espanhol Sergio Ramos. E todos falaram da busca por mais títulos para o Real em 2012, ressaltando a importância de ter sido campeão da Copa do Rei em 2011.

Mourinho chegou a dizer no vídeo que tinha "muito orgulho" de ter conquistado a Copa do Rei, seu único título na primeira temporada no clube - ganhou do Barcelona na final. "Temos que seguir sendo profissionais sérios e respeitar a história do clube para construir um grande Real Madrid. Temos que nos doar ao máximo nos treinos e jogos. Assim, queremos conseguir no próximo ano conquistar mais títulos", disse o treinador português.