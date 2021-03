Em Miami, Marcelo Melo volta a perder na estreia ao lado de novo parceiro

Marcelo Melo e Jean-Julien Rojer ainda não entraram em sintonia dentro de quadra. Brasileiro e holandês foram eliminados novamente logo na estreia, desta vez, no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Foi a terceira vez em quatro torneios que os duplistas caíram na primeira partida.

Nesta sexta-feira, eles foram derrotados pelo sérvio Miomir Kecmanovic e pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 10/4. Com o tropeço, Melo e Rojer têm apenas uma vitória juntos, obtida em Doha, no começo do mês, em cinco partidas disputadas.

Leia Também Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas no Torneio de Miami

Com quatro vitórias e seis derrotas em 2021, Melo ainda busca recuperar a boa forma técnica das últimas temporadas. Em seis competições neste ano, duas delas com o romeno Horia Tecau, o atual 16º do mundo ainda não alcançou nenhuma final. Sua melhor campanha aconteceu em Melbourne, em um preparatório para o Aberto da Austrália, e em Doha, com as quartas de final.

Após as quedas de Melo e de Thiago Wild, além do abandono de Thiago Monteiro, o Brasil tem apenas um representante em Miami. Bruno Soares vai estrear neste sábado, ao lado do escocês Jamie Murray. Eles vão enfrentar o neozelandês Marcus Daniell e o austríaco Philipp Oswald.

CHAVES DE SIMPLES

Enquanto o russo Daniil Medvedev estreou com vitória, o alemão Alexander Zverev se despediu de forma precoce em Miami, nesta sexta-feira. Número dois do mundo e primeiro cabeça de chave do torneio, Medvedev superou o taiwanês Yen-hsun Lu por duplo 6/2. Seu próximo adversário será o australiano Alexei Popyrin.

Terceiro cabeça de chave, Zverev foi surpreendido pelo finlandês Emil Ruusuvuori, 83º do mundo, por 1/6, 6/3 e 6/1. O alemão não foi o único a decepcionar. O belga David Goffin (8º cabeça de chave) e Grigor Dimitrov (9º) foram eliminados por rival de menor expressão.

Outros pré-classificados avançaram: o espanhol Roberto Bautista Agut (7º), o canadense Felix Auger-Aliassime (11º), o russo Karen Khachanov (14º), o sérvio Dusan Lajovic (16º), o italiano Jannik Sinner (21º), o americano Taylor Fritz (22º) e o alemão Jan-Lennard Struff (31º).

Na chave feminina, o grande destaque do dia foi a japonesa Naomi Osaka. A número dois do mundo bateu a australiana Ajla Tomljanovic por 7/6 (7/3) e 6/4, na estreia, e alcançou sua 22ª vitória seguida no circuito. Atual campeã do US Open e do Aberto da Austrália, ela não perde desde fevereiro do ano passado.

Sexta cabeça de chave, a checa Karolina Pliskova superou a chinesa Zheng Saisai por 6/2 e 6/1, enquanto a canadense Bianca Andreescu (8ª) despachou a checa Tereza Martincova por 7/6 (7/5) e 6/2. A espanhola Garbiñe Muguruza (12ª) venceu a chinesa Xinyu Wang por 6/4 e 6/1.

Também avançaram a belga Elise Mertens (16ª), a casaque Elena Rybakina (21ª), a grega Maria Sakkari (23ª) e as americanas Amanda Anisimova (28ª) e Jessica Pegula (29ª). Já a também americana Sloane Stephens, a holandesa Kiki Bertens (10ª) e a croata Petra Martic (20ª) se despediram nesta sexta-feira.