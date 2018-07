Em Milão, Buffon diz que Itália deixou 'má impressão'

Um dos poucos a conversar com a imprensa no desembarque da seleção, o goleiro Buffon evitou falar sobre as críticas ao atacante Mario Balotelli, que decepcionou no Mundial. Ele se limitou a dizer que a Itália "deixou uma má impressão" no Brasil.

Um avião fretado ainda levaria uma parte da delegação para Roma, sendo que em Milão Balotelli se esquivou da imprensa, deixou o aeroporto ao lado da noiva, Fanny Neguesha, e entrou com pressa em uma van que o esperava no local.

A Itália foi eliminada de forma precoce do Mundial depois de ter estreado com uma vitória sobre a Inglaterra e amargado derrotas para Costa Rica e Uruguai. Assim, repetiu o fracasso da Copa de 2010, na África do Sul, onde também deu adeus à competição na primeira fase.