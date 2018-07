Em Milão, Felipão vê clássico entre Inter e Milan e observa Kaká

MILÃO - O clássico entre Inter de Milão e Milan, que fecha o ano de 2013 do futebol italiano, é mais do que importante para o meia Kaká. Neste domingo, nas tribunas do estádio San Siro, palco do jogo, haverá um convidado especial: o técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari.

A lista dos convocados para a Copa está praticamente fechada, mas Felipão vai observar o desempenho da Kaká, que voltou a jogar bem desde que saiu do Real Madrid e retornou ao clube onde foi eleito o melhor do mundo (em 2007).

Felipão chegou à Europa nesta semana para passar as festas de fim de ano e na sexta-feira esteve no Estádio do Dragão para assistir à vitória do Porto sobre o Olhanense, por 4 a 0, pelo Campeonato Português. Seis brasileiros estiveram em campo: Hélton, Danilo, Maicon, Fernando, Carlos Eduardo e Kelvin.

Mas o clássico italiano tem um peso diferente. Kaká estava numa pré-lista de 45 jogadores para a Copa, mas agora esse número caiu para 25. E Felipão ainda precisa cortar dois nomes - a convocação oficial para o Mundial será no dia 7 de maio.

"Tenho gente a mais do que imaginava. E está mais fácil que eu imaginava também", disse o treinador em um evento de uma patrocinadora da seleção. "A lista está 105% encaminhada. Tenho 25 jogadores que eu confio, mas preciso tirar dois." Kaká se apega a uma outra frase do treinador. Para não desanimar nenhum jogador, Felipão disse que ainda está observando outros atletas. "Todos que não foram chamados (nos últimos amistosos) que continuem jogando."

Esse "conselho" também serve para Ronaldinho Gaúcho, embora as chances dele são menores que as do jogador do Milan. Somente o título do Mundial de Clubes poderia fazer Ronaldinho dar a volta por cima, e isso veio por terra na última quarta-feira.

Convocado pela última vez por Felipão nos amistosos contra Itália e Rússia, em março, Kaká terá 32 anos na Copa e a concorrência é acirrada. A experiência em Mundiais - disputou três (2002, 2006 e 2010) - pode ser levada em conta na hora de Felipão fechar a lista definitiva. Neste seu retorno ao Milan, Kaká, que tem sido um dos principais jogadores da equipe na Liga dos Campeões, ajudou o time a avançar às oitavas de final.

Outro brasileiro "selecionável" também estaria no clássico: Robinho. O ex-santista, porém, está machucado - ele se lesionou na partida contra o Ajax pela Liga dos Campeões. Mas Robinho está em alta com Felipão. Convocado para os dois últimos amistosos da seleção em 2013, o atacante entrou no segundo tempo da partida contra o Chile e marcou o segundo gol brasileiro, na vitória por 2 a 1. Robinho voltou à seleção graças à desistência de Diego Costa, que escolheu defender a Espanha.

O brasileiro Jonathan estará entre os titulares da Inter de Milão, mas sua missão de ir à Copa é bem complicada. Lateral-direito, ele tem como concorrentes Daniel Alves e Maicon.

A seleção fará apenas um amistoso em 2014 antes da convocação para a Copa. Será dia 5 de março, na África do Sul.