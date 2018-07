Em Milão, Napoli bate o Milan e segue 100% na Itália

De forma avassaladora nos primeiros minutos, o Napoli não deu chances ao Milan, mesmo jogando fora de casa. Com uma forte marcação sob pressão na defesa milanista, o time visitante criou chances e conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos. Insigne cobrou falta pela direita e a bola foi para a segunda trave, onde Albiol escorou de cabeça para o meio e o zagueiro Britos apenas cabeceou para o gol.

Com a vantagem, o Napoli preferiu se fechar um pouco e atuar mais na base dos contra-ataques. Alguns levaram perigo à defesa do Milan. No setor ofensivo, o time da casa sofria com a pouco inspiração de seus atacantes, sobretudo de Balotelli, que não estava em uma boa noite.

Na segunda etapa, quando parecia que o Milan teria uma postura diferente e seria mais efetivo no ataque, o Napoli tratou de esfriar as coisas com o segundo gol. Aos 8 minutos, o centroavante argentino Higuaín recebeu na entrada da área, pelo lado esquerdo, e chutou forte e rasteiro. Abbiati tentou espalmar, mas a bola entrou no seu ângulo direito.

Para provar que a noite realmente não era boa para o Milan, um fato inédito aconteceu aos 17 minutos. Após sofrer pênalti de Albiol, Balotelli foi para a cobrança com a confiança de quem nunca errou uma penalidade na carreira. Pois, depois de 26 acertos, o atacante viu a sua série ser quebrada na defesa de Reina, que conseguiu espalmar a bola para escanteio.

O erro foi um balde de água fria para o Milan. Desorganizado em campo, nem mesmo a entrada do atacante brasileiro Robinho ajudou. O Napoli foi perigoso nos contra-ataques e só tomou um susto quando Balotelli conseguiu diminuir aos 46 minutos. E, depois do apito final, o atacante do Milan resolveu reclamar com o árbitro e como já tinha um cartão amarelo, acabou expulso.