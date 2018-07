Em Minas, Atlético-PR tem a estreia de Branquinho O Atlético Paranaense busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, podendo ter em campo o time titular para enfrentar o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A principal novidade é a estreia do meia Branquinho, que veio do Santo André. Ele jogará mais à frente, fazendo dupla com o atacante Alex Mineiro.