Em Minas, Atlético-PR tem jogo decisivo contra Cruzeiro O Atlético Paranaense (17.º colocado, com 37 pontos) tem neste domingo, às 17 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), contra o Cruzeiro (16.º, com 38 pontos), uma das partidas mais importantes do ano, que pode renovar as esperanças de manter-se na Série A ou tornar essa missão quase impossível. "Tem que saber que esse é o jogo de nossas vidas. Tem que ir lá, fazer um bom jogo, com inteligência, e pensar em ganhar porque é um confronto direto", disse o atacante Guerrón.