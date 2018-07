Em Minas, Ceará bate o Ipatinga e fica mais perto do G-4

Sem vencer desde a primeira rodada e acumulando cinco derrotas seguidas, o time mineiro é o segundo pior da Série B, aparecendo em 19.º lugar, com quatro pontos, na frente apenas do Barueri, que tem dois. Por outro lado, o Ceará não sabe o que é perder há quatro jogos - três vitórias e um empate - e é o décimo colocado, com 11 pontos, dois a menos que o Vitória, o primeiro do G-4.

Aproveitando o momento ruim que o Ipatinga vem passando, o Ceará, mesmo atuando fora de casa, começou em cima e abriu o placar logo aos 11 minutos. Paulo Sérgio cruzou e Romário desviou. A bola acertou a trave e voltou para o próprio atacante, que fez boa jogada e só rolou para Mota. O camisa 9 bateu forte, sem chances para o goleiro Bruno.

O time mineiro saiu de forma desorganizada e deu muitos espaços para os cearenses, que criaram pelo menos três oportunidades nos contra-ataques, mas sem sucesso.

Assim como no primeiro tempo, o Ceará não demorou muito para balançar as redes adversárias na segunda etapa. Logo aos dez minutos, Rogerinho passou para Romarinho, que soltou a bomba da entrada da área, sem chances para Bruno. Atrás do marcador, o Ipatinga se lançou ao ataque e diminuiu aos 27 em cobrança perfeita de falta do lateral-esquerdo Chiquinho. Nos minutos finais, o time mineiro pressionou e desperdiçou uma boa oportunidade com Marcinho, cabeceando nas mãos de Fernando Henrique.

Pela nona rodada, o Ceará volta a campo apenas no próximo dia 6 (sexta), quando recebe o Criciúma, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Na próxima terça, o Ipatinga viaja até Campinas para encarar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em um duelo direto na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

IPATINGA 1 x 2 CEARÁ

IPATINGA - Bruno; Ruy, Pedrão, Azevedo (Pablo) e Chiquinho; Leanderson (Vinícius), Everton, Leandro Brasília e Wellington Bruno; Laércio e Márcio Diogo (Marcinho). Técnico: Mazola Júnior.

CEARÁ - Fernando Henrique; Paulo Sérgio, Daniel Marques, Luisão e Eusébio (Geovani); Éverton, Robston, Jardel e Rogerinho (Misael); Mota e Romário (Itamar). Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Mota, aos 11 minutos do primeiro tempo; Romarinho, aos 10, e Chiquinho, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Azevedo (Ipatinga); Paulo Sérgio e Robston (Ceará).

ÁRBITRO - Manoel Nunes Lopo Garrido (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG).