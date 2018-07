Em Minas, Coritiba quer recuperação contra América-MG Depois de perder para o São Paulo em casa por 4 a 3, mas mostrando um poder de reação muito grande mesmo com um jogador a menos, o Coritiba viajou para Sete Lagoas (MG), onde enfrentará o América-MG, neste domingo, às 18h30, na Arena do Jacaré, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, na 12.ª colocação, o time quer a sua primeira vitória fora de casa na competição com a volta de dois titulares.